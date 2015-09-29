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    Фабрегас: «Челси» всегда играет на победу»

    Полузащитник «Челси« Сеск Фабрегас рассказал о настрое своей команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту«.

    «Мы приехали за тремя очками. «Челси» всегда играет на победу. Лига чемпионов – великий турнир, который нам очень нравится. Завтра мы хотим победить. Мы еще недостаточно хороши, но с каждым днем прибавляем.

    Если на тебе футболка «Челси», ты должен выкладываться по максимуму в каждом матче. Со стороны многим казалось, что мы легко выиграли премьер-лигу в прошлом сезоне. Это не так. Было трудно, мы приложили много усилий. Сейчас не все идет по нашему плану, но мы перевернем ход событий», – сказал Фабрегас.

    Напомним, что матч «Порту» и «Челси» состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 06:35
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