Фабрегас: «Челси» всегда играет на победу»

Полузащитник «Челси« Сеск Фабрегас рассказал о настрое своей команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту«.

«Мы приехали за тремя очками. «Челси» всегда играет на победу. Лига чемпионов – великий турнир, который нам очень нравится. Завтра мы хотим победить. Мы еще недостаточно хороши, но с каждым днем прибавляем.

Если на тебе футболка «Челси», ты должен выкладываться по максимуму в каждом матче. Со стороны многим казалось, что мы легко выиграли премьер-лигу в прошлом сезоне. Это не так. Было трудно, мы приложили много усилий. Сейчас не все идет по нашему плану, но мы перевернем ход событий», – сказал Фабрегас.

Напомним, что матч «Порту» и «Челси» состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.