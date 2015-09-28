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    Виллаш-Боаш: «Мы доверяем Лодыгину»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пообщался с журналистами в преддверии матча Лиги чемпионов против «Гента». Специалист прокомментировал состояние вратаря Юрия Лодыгина.

    «Лодыгин на 100% готов. Он находится в непростой ситуации, были ошибки, мы разговаривали. Я буду принимать решения, которые пойдут на пользу команде. Но мы доверяем Лодыгину. У каждого бывают спады. Мы доверяем Лодыгину, Михаилу Кержакову, Вячеславу Малафееву», – говорит Виллаш-Боаш.

    Португалец считает, что мастерство его подопечных остается на прежнем уровне, несмотря на ошибки.

    «Когда все идет не так, можно найти разные причины, в том числе личные. Когда что-то не складывается, проблемы идут одна за одной. Но в прошлом году наша защита и вратари были лучшими. Нам нужно прибавить в стабильности, действовать на контратаках. Мастерство футболистов никуда не делось. Мы доверяем всем игрокам защиты и нашим голкиперам, – сказал португалец».

    Матч «Зенит» – «Гент» состоится во вторник 29 сентября.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.09.2015 22:11
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    Комментарии (9)
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    Nerlinger
    1443467992
    гнать лодыркина вместе с боушем
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    Вомбат
    1443468637
    АВБ конечно не лжет, говоря о возвращении в Португалию в конце сезона. Но в Бенфике, Спортинге, Порту и Браге тренерские позиции прочно заняты. Значит он пойдет работать в средний клуб. Средний клуб Португалии слабее условного Ростова или Краснодара. В таких командах всегда требуются квалифицированные тренеры. Вопрос - повлияют ли на такое трудоустройство АВБ его результаты в Зените, Тоттенхэме ии Челси. Ответ очевиден. Вывод: да пофиг ему сколько еще голов пропустит Лодыгин. ПОФИГ.
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    Serjoga
    1443469946
    Ну про Кержакова и Малафеева это он загнул! А на счет Лодыгина пусть доверяет. Может еще и ГЕНТу что-то перепадет в виде "подарка"!
    Ответить
    18JG
    1443472902
    Да ты озверел, Боаш, твою-то ты мать?! В ЛЧ опять будем наблюдать как Юрец птичек будет в ворота запускать?
    Ответить
    n272nm
    1443472981
    Вообще-то, из заметки видно, что Боаш доверяет всем голкиперам. Хотя, лично я надеюсь, что завтра Лодыгина в воротах не будет.
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    88serega88
    1443479296
    Надо Лодыру посадить на лавочку хоть ненадолго!!! А то слишком косячит
    Ответить
    vovinzone
    1443489674
    Что не говори, а Лодыгину надо дать отдохнуть. Пусть к психологу походит, свои личные проблемы решит, если они есть. Ведь психологическая травма для вратаря все равно что травма ноги у полевого. Значит и относиться к нему надо как к травмированному и требующему лечения игроку. Пусть Кержаков постоит, хуже точно не будет, а может и толк выйдет.
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    alp
    1443524290
    Нормальный Юра воротчик. НАдо только перестать пижонить и выпендриватся, а вернуться к обычной работе вратаря.
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    ologreds
    1694997085
    numo443777
    Ответить
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