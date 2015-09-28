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    • ФНЛ. «Волгарь» одолел армавирское «Торпедо», «Сокол» и «Арсенал» поделили очки

    ФНЛ. «Волгарь» одолел армавирское «Торпедо», «Сокол» и «Арсенал» поделили очки

    В матче 13-го тура ФНЛ армавирское «Торпедо» пропустило два безответных мяча от «Волгаря». Отличились Лукьянов и Аленйник.

    Еще одна встреча тура закончилась вничью: по одному баллу заработали «Сокол» и «Арсенал».

    Чемпионат России. ФНЛ. 13-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Торпедо (Армавир) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алейник, 10; 2:0 – Лукьянов, 61.

    Волгарь: Бучнев, Терехов, Иванов, Зуйков, Байрыев, Сутормин, Яковлев (Коломийченко, 64), Лукьянов (Болов, 79), Алейник, Газзаев (Кренделев, 58), Алхазов.

    Торпедо: Комаров, Царикаев, Дугалич, Джаркава, Чежия, Воронкин (Алексанян, 81), Арзиани, Хурцидзе, Геперидзе (Бугуи, 65), Падерин, Рыжов.

    Предупреждения: Алейник, 28, Падерин, 36, Бугуи, 76; Алексанян, 90+1; Коломийченко, 90+1.

    Удаления: Болонин, 90+1.

    Судья: Сергей Лапочкин.

    Сокол (Саратов) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Стеклов, 86; 1:1 – Столяренко, 90.

    Сокол: Пчелинцев, Молодцов (Шевчук, 60), Лозенков, Горбатюк, Столяренко, Коротаев (Муллин, 67), Дегтярев, Романенко, Андреев (Серасхов, 90+1), Трусевич, Радченко (Сабитов, 72).

    Арсенал: Котов, Денисов, Ершов, Калешин, Тесак, Стеклов, Деобальд (Дудодев, 75), Берхамов, Кашчелан, Вуйович (Федотов, 68), Кутьин.

    Предупреждения: Молодцов, 35; Калешин, 38; Лозенков, 44; Трусевич, 48; Горбатюк, 57.

    Судья: Игорь Низовцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 21:16
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