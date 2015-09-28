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    Гвардиола: «Понятно, почему «Арсенал» проиграл в Загребе»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола пообщался с прессой накануне матча второго тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

    «Каждый день и каждая неделя важны. Сейчас самое важное – это «Динамо». Все думают, что «Арсенал» должен был победить в Загребе, но если посмотреть ту игру, становится понятно, почему победило «Динамо». Они были очень организованы, очень агрессивны. У них очень техничные футболисты, и нам нужно отнестись к игре со всей серьезностью», – говорит Гвардиола.

    По мнению испанского тренера, этот матч имеет большое значение с точки зрения турнирного положения.

    «Это отличная возможность занять хорошее положение в группе перед игрой с «Арсеналом». Чтобы быть первыми, нужно выигрывать все домашние матчи».

    Также наставник «Баварии» прокомментировал кадровую ситуацию в команде. По словам Гвардиолы, Видаль и Мартинес, возможно, эту игру пропустят.

    Матч «Бавария» – «Динамо» З состоится во вторник 29 сентября.

    Источник: Goal.com

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    28.09.2015 19:00
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