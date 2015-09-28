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    Луис Энрике: «Месси – незаменим»

    Главный тренер «Барселоны« Луис Энрике оценил шансы своей команды сыграть без Леонеля Месси матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера«.

    «Месси – незаменим. Нам нужно попробовать играть в таком же стиле, но с другими исполнителями. Мы будем стараться показывать свою игру без нашего лидера. Это настоящий вызов для нас.

    Что касается «Байера», то эта команда хорошо обороняется. Это физически сильная команда, в прошлом сезоне «Байер» классно выступил в Лиге чемпионов. Эта команда немного отличается от других клубов бундеслиги, так что это будет непростой поединок», – заявил специалист.

    Напомним, что матч между «Барселоной» и «Байером» состоится во вторник, 29 сентября.

    Источник: УЕФА

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    28.09.2015 17:22
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