Луис Энрике: «Месси – незаменим»

Главный тренер «Барселоны« Луис Энрике оценил шансы своей команды сыграть без Леонеля Месси матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера«.

«Месси – незаменим. Нам нужно попробовать играть в таком же стиле, но с другими исполнителями. Мы будем стараться показывать свою игру без нашего лидера. Это настоящий вызов для нас.

Что касается «Байера», то эта команда хорошо обороняется. Это физически сильная команда, в прошлом сезоне «Байер» классно выступил в Лиге чемпионов. Эта команда немного отличается от других клубов бундеслиги, так что это будет непростой поединок», – заявил специалист.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Байером» состоится во вторник, 29 сентября.