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    Садаев: «Могли увезти из Краснодара три очка»

    Нападающий «Терека« Заур Садаев остался недоволен результатом матча 10-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром« (1:1), в котором он вышел на замену в первом тайме, что не помешало ему отметиться забитым голом.

    «Не могу сказать, что полностью доволен матчем. С одной стороны, сыграть вничью с такой сильной командой, как «Краснодар» на его поле – хороший результат, но то, как все складывалось для нас оставляет досаду, мы могли увезти три очка.

    Мои моменты? Был один отличный момент, я со своей половины поля убежал, поймали соперника на контратаке, но выжать максимум из момента не получилось. Не все так легко, как кажется со стороны. Я что, не знаю, что выйдя один на один, надо бить в один из углов? Просто в момент замаха, мяч оказался позади, бить было не удобно, пришлось пойти на обводку. Был еще момент, когда пробил слета после идеального паса Олега Иванова, попав во вратаря.

    Мы всегда знали и знаем свою силу. Проиграли только «Зениту«, притом во всех ничейных матчах были ближе к победе, чем к поражениям. Жалко, что побед мало, но мы уверены, это только пока», – заявил Садаев.

    После этого матча «Терек» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы. В активе команды из Грозного – 13 очков.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    28.09.2015 16:59
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    Комментарии (5)
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    ManUtd-Volgograd
    1443455597
    Вообще видели как он в футбол играет? Сам чтоль платит, чтоб его выпускали на поле! Молчал бы лучше!
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    kempfer1
    1443803337
    чемпион Польши
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    kempfer1
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    ologreds
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