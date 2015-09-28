Акинфеев, Березуцкий и Еременко занимаются по индивидуальному графику

В сегодняшней утренней тренировке три футболиста ЦСКА работали по индивидуальному плану. Это голкипер Игорь Акинфеев, во время матча с «Локомотивом« получивший ушиб правого коленного сустава в столкновении с Понтусом Вернблумом, Василий Березуцкий, повредивший мышцу левого бедра в игре с «Мордовией«, и Роман Еременко, испытывающий проблемы с пахом.

Стоит отметить, что Березуцкий в понедельник должен пройти специальное тестирование, по результатам которого клубные врачи сделают выводы по дальнейшей тактике его восстановления.

Окончательное решение об участии этих футболистов в игре с голландским ПСВ во втором туре Лиги чемпионов будет принято во вторник.