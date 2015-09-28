Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев, Березуцкий и Еременко занимаются по индивидуальному графику

    Акинфеев, Березуцкий и Еременко занимаются по индивидуальному графику

    В сегодняшней утренней тренировке три футболиста ЦСКА работали по индивидуальному плану. Это голкипер Игорь Акинфеев, во время матча с «Локомотивом« получивший ушиб правого коленного сустава в столкновении с Понтусом Вернблумом, Василий Березуцкий, повредивший мышцу левого бедра в игре с «Мордовией«, и Роман Еременко, испытывающий проблемы с пахом.

    Стоит отметить, что Березуцкий в понедельник должен пройти специальное тестирование, по результатам которого клубные врачи сделают выводы по дальнейшей тактике его восстановления.

    Окончательное решение об участии этих футболистов в игре с голландским ПСВ во втором туре Лиги чемпионов будет принято во вторник.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2015 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997086
    numo443740
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+