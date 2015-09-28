Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Подберезкин: «Рубин» переживает не самые лучшие времена»

    Полузащитник «Урала« Вячеслав Подберезкин забивает во втором матче подряд. Во встрече 10-го тура российской Премьер-лиги против «Рубина« (1:2) его гол едва не стал переломным для соперника.

    «Не знаю, что изменилось, может, мой гол и злую шутку сыграл. Немножко подсели, конечно. Думаю, это была наша ошибка после забитого мяча. После гола надо было продолжать играть в свой футбол, контролировать мяч, а мы очень глубоко сели, «Рубин» очень активно использовал свои фланги, и у нас появились небольшие проблемы. Хотя у нас тоже были неплохие контратаки, мы хорошо выбегали вперед, много не забили еще в первом тайме, я считаю. Но все равно, думаю, что выиграли заслуженно!

    Главное победа команды. Если бы я забил гол, а мы проиграли, то цена этому мячу была бы невысока. Поэтому я, в первую очередь, счастлив, что команда победила.

    Не будем скрывать, что мы ехали в Казань за победой. Потому что сейчас «Рубин» переживает не самые лучшие времена, много травм в составе этой команды. Приехали сюда за победой и добились ее. Очень важная победа в гостях», – рассказал Подберезкин.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2015 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1443433874
    Так и есть.
    Ответить
    ologreds
    1694997086
    numo443732
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+