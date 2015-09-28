Подберезкин: «Рубин» переживает не самые лучшие времена»

Полузащитник «Урала« Вячеслав Подберезкин забивает во втором матче подряд. Во встрече 10-го тура российской Премьер-лиги против «Рубина« (1:2) его гол едва не стал переломным для соперника.

«Не знаю, что изменилось, может, мой гол и злую шутку сыграл. Немножко подсели, конечно. Думаю, это была наша ошибка после забитого мяча. После гола надо было продолжать играть в свой футбол, контролировать мяч, а мы очень глубоко сели, «Рубин» очень активно использовал свои фланги, и у нас появились небольшие проблемы. Хотя у нас тоже были неплохие контратаки, мы хорошо выбегали вперед, много не забили еще в первом тайме, я считаю. Но все равно, думаю, что выиграли заслуженно!

Главное победа команды. Если бы я забил гол, а мы проиграли, то цена этому мячу была бы невысока. Поэтому я, в первую очередь, счастлив, что команда победила.

Не будем скрывать, что мы ехали в Казань за победой. Потому что сейчас «Рубин» переживает не самые лучшие времена, много травм в составе этой команды. Приехали сюда за победой и добились ее. Очень важная победа в гостях», – рассказал Подберезкин.