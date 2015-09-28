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    С имущества Аршавина снят арест

    Сегодня в Выборгском районном суде состоялось заседание по двум искам Сбербанка о взыскании с нападающего «Кубани» Андрея Аршавина долга в общей сумме 110 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба вратаря «Зенита« Вячеслава Малафеева.

    На судебном заседании были оглашены результаты экспертизы почерка. Согласно данным экспертизы, подпись на договоре поручительства не принадлежит Аршавину и выполнена другим лицом с подражанием. Данное обстоятельство доказывает, что Сбербанк пытался взыскать с Андрея Аршавина долг в общей сумме 110 млн. рублей по подложному договору.

    С имущества футболиста снят арест. В настоящее время не установлено кто осуществил подделку подписи Аршавина, и какие конкретно им преследовались цели.

    Напомним, ранее Сбербанк утверждал, что Андрей Аршавин выступил поручителем по одному из кредитов на сумму 200 млн. рублей своего делового партнера Петра Тиньгаева, который не вернул долг.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.09.2015 11:45
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1443431887
    Кинули Сбербанк?
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    Serjoga
    1443436793
    О футбольных успехах Аршавина писать нечего, так теперь ищут темы в его личной жизни!
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    ologreds
    1694997088
    numo443729
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