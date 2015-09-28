Орлов: «В раздевалке был Дюков, при нем драки не могло быть»

Телекомментатор Геннайдий Орлов не верит в драку между защитником «Зенита» Александром Анюковым и голкипером Юрием Лодыгиным после матча со «Спартаком» (2:2).

«Смешно даже – вы только представьте разницу весовых категорий Анюкова и Лодыгина... Я не был в раздевалке, поэтому точно ничего сказать не могу. Но знаю, что сразу после матча в раздевалку команды приходил Александр Дюков – какая при нем могла быть драка? А сразу после ухода президента клуба Анюкова позвали на допинг-контроль, он анализы сдавал. Команда ждала его в автобусе. Какая драка?», – сказал Орлов.