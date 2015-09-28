Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Орлов: «В раздевалке был Дюков, при нем драки не могло быть»

    Телекомментатор Геннайдий Орлов не верит в драку между защитником «Зенита» Александром Анюковым и голкипером Юрием Лодыгиным после матча со «Спартаком» (2:2).

    «Смешно даже – вы только представьте разницу весовых категорий Анюкова и Лодыгина... Я не был в раздевалке, поэтому точно ничего сказать не могу. Но знаю, что сразу после матча в раздевалку команды приходил Александр Дюков – какая при нем могла быть драка? А сразу после ухода президента клуба Анюкова позвали на допинг-контроль, он анализы сдавал. Команда ждала его в автобусе. Какая драка?», – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2015 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1443430037
    Хорошо, что Дюков не огрёб
    Ответить
    Garrincha58
    1443439450
    может как раз Дюков и зашел из за драки что там прям и драка просто один другому всунул в харю это дело 1 минуты а потом их естественно растащили ну и Дюков нарисовался ничего страшного в каждой команде игроки дерутся они же не девицы они же мужики иногда чешутся кулаки вот и Анюков не сдержался да и есть за что сколько можно косячить Лодыгин кстати и в позапрошлом году накосячил с Локомотивом что стоило золотых медалей команде
    Ответить
    ologreds
    1694997088
    numo443719
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+