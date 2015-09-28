«Ростов» – «Кубань». Онлайн-трансляция

Ростовчане отлично стартовали в нынешнем первенсте и в случае победы над «Кубанью» могут догнать по очкам идущий на третьем месте «Зенит». Однако все усилия тренерского штаба во главе с Курбаном Бердыевым может перечеркнуть тяжелая финансовая ситуация в клубе. Краснодарцы же приедут в Ростов после уверенной победы над «Спартаком», которая может стать для них началом восхождения по этажам турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Кубань». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!