«Амкар» – «Мордовия». Онлайн – трансляция

Матч «Мордовии» с ЦСКА поставил на уши всю футбольную Россию. После шести пропущенных за один тайм мячей некоторые специалисты сравнили саранцев с дворовой командой. Игра с «Амкаром« – шанс для подопечных Андрея Гордеева реабилитироваться за поражение и поправить турнирное положение.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Мордовия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!