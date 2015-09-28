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    Орлов: «Халк, скорее всего, не сыграет с «Гентом»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Халк, скорее всего, не сыграет в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Гента«. По его словам, футболист питерской команды получил повреждение во время игры со «Спартаком» (2:2).

    «Под вопросом участие Халка в ближайшем матче с «Гентом». У него травма. Сегодня было обследование, о результатах не говорят, но, скорее всего, он не будет играть. Какое-то чудо должно произойти, чтобы он принял участие в матче», — сказал Орлов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Eurofootball

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    28.09.2015 07:21
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