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    Андронов: «Пусть «Зенит» разбирается внутри себя»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов прокомментировал собственную информацию по поводу драки между Юрием Лодыгиным и Александром Анюковым в раздевалке сразу после матча «Спартак» – «Зенит». Отметим, что сразу несколько источников эту информацию опровергли.

    «Я же не третейский судья, чтобы разбираться, кто первый начал. Пусть «Зенит» разбирается внутри себя, что у них происходит, почему у них вратарь так играет и такие ситуации в команде происходят. Я не свидетельствовал ни о чем, рассказал только то, что знаю. Проблемы бывают у разных команд, вопрос в том, как они из них выходят. Как из этого будет выходить «Зенит», мне совершенно непонятно. На данный момент ситуация выглядит так, что тренера нет и его никто особенно не уважает. Вратаря тоже нет, и его тоже особенно никто не уважает. Ну и есть набор высокооплачиваемых игроков, которые должны что-то делать.

    Для «Зенита» это может кончиться только одним – разумным осознанием того, где сейчас оказалась команда. Если посмотрим в таблицу, это станет ясно. Ну и надо решать проблемы, которые возникли не сегодня и не вчера. Надо серьезно заниматься делом.

    Мне не хотелось бы залезать в голову Митрофанову или кому-то еще – это не мое дело. Если бы я был руководителем «Зенита», то ни тренера Боаша, ни вратаря Лодыгина в этой команде уже бы не было», – заявил Андронов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2015 00:30
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    Комментарии (5)
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    n272nm
    1443393366
    Такое ощущение, что Андронова укусила свинья и он стал мясным. Раньше я не наблюдал такого словесного поноса со стороны представителя коней. ЦСКА всегда отличался корректностью в отношении других клубов. Взял и на ровном месте облил Зенит грязью. Зачем ему это нужно - тайна великая есть. Особенно если учесть, что речь идет о матче, где играли две чужие для него команды. Такое ощущение, что у Леши случился ПМС.
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    plehanov6
    1443416803
    СПАРТАК забил его в игнор, он взялся за других. В данный момент за зенит. Есть предположение, что зенит не допустит его до следующих трансляций
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    neveldomha
    1443423397
    Если бы я был руководителем "НТВ+" то Андронова в этой компании уже бы не было.
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    ologreds
    1694997090
    numo443695
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