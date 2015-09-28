Андронов: «Пусть «Зенит» разбирается внутри себя»

Комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов прокомментировал собственную информацию по поводу драки между Юрием Лодыгиным и Александром Анюковым в раздевалке сразу после матча «Спартак» – «Зенит». Отметим, что сразу несколько источников эту информацию опровергли.

«Я же не третейский судья, чтобы разбираться, кто первый начал. Пусть «Зенит» разбирается внутри себя, что у них происходит, почему у них вратарь так играет и такие ситуации в команде происходят. Я не свидетельствовал ни о чем, рассказал только то, что знаю. Проблемы бывают у разных команд, вопрос в том, как они из них выходят. Как из этого будет выходить «Зенит», мне совершенно непонятно. На данный момент ситуация выглядит так, что тренера нет и его никто особенно не уважает. Вратаря тоже нет, и его тоже особенно никто не уважает. Ну и есть набор высокооплачиваемых игроков, которые должны что-то делать.



Для «Зенита» это может кончиться только одним – разумным осознанием того, где сейчас оказалась команда. Если посмотрим в таблицу, это станет ясно. Ну и надо решать проблемы, которые возникли не сегодня и не вчера. Надо серьезно заниматься делом.



Мне не хотелось бы залезать в голову Митрофанову или кому-то еще – это не мое дело. Если бы я был руководителем «Зенита», то ни тренера Боаша, ни вратаря Лодыгина в этой команде уже бы не было», – заявил Андронов.