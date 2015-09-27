Григорий Иванов: «Три победы подряд для «Урала» – достижение»

После победы «Урала» над казанским «Рубином» президент екатеринбуржского клуба Григорий Иванов заявил, что задачи на сезон перед командой остаются теми же.

«Наши цели на сезон не меняются. Надо выигрывать в каждом матче. Конечно, для нас это достижение – три победы подряд. Такого у нас еще не было, это приятно», – заявил Иванов.

«Решение убрать у Скрипченко приставку «исполняющий обязанности» не было эмоциональным решением, оно было продумано. Ранее он был помощником, и нам было интересно посмотреть на то, как он будет справляться, когда станет главным. Мы посмотрели и увидели, что он может управлять командой, хорошо проводит тренировочный процесс. У меня на душе стало спокойно, и его назначили главным», – отметил президент «Урала».