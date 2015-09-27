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    • Григорий Иванов: «Три победы подряд для «Урала» – достижение»

    Григорий Иванов: «Три победы подряд для «Урала» – достижение»

    После победы «Урала» над казанским «Рубином» президент екатеринбуржского клуба Григорий Иванов заявил, что задачи на сезон перед командой остаются теми же.

    «Наши цели на сезон не меняются. Надо выигрывать в каждом матче. Конечно, для нас это достижение – три победы подряд. Такого у нас еще не было, это приятно», – заявил Иванов.

    «Решение убрать у Скрипченко приставку «исполняющий обязанности» не было эмоциональным решением, оно было продумано. Ранее он был помощником, и нам было интересно посмотреть на то, как он будет справляться, когда станет главным. Мы посмотрели и увидели, что он может управлять командой, хорошо проводит тренировочный процесс. У меня на душе стало спокойно, и его назначили главным», – отметил президент «Урала».

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 22:34
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    Комментарии (2)
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    Alek7183
    1443420911
    Вообще молодцы, чуть ли не к еврокубкам подошли.
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    ologreds
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