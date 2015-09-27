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    Пресс-атташе «Зенита»: «Андронов говорит неправду»

    Пресс-аташе питерского «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о том, что в раздевалке команды после игры со «Спартаком» произошла драка.

    «Вчера в раздевалке Зенита была драка. Анюков против Лодыгина. Началось с плевка,» – сообщил ранее комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов в Twitter.

    «Андронов говорит неправду. Александр Анюков до отъезда команды не появлялся в раздевалке, был на допингконтроле и уехал со стадиона гораздо позже всей команды. Ни до, ни в перерыве, ни после матча драки не было. Кроме того, у Александра с Юрием Лодыгиным по жизни прекрасные отношения,» – парировал Циммерман.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.09.2015 22:10
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    Комментарии (2)
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    AlexKane
    1443391321
    Ничем хорошим для Лодыргина это не кончится
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    ologreds
    1694997090
    numo443688
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