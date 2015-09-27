Пресс-атташе «Зенита»: «Андронов говорит неправду»

Пресс-аташе питерского «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о том, что в раздевалке команды после игры со «Спартаком» произошла драка.

«Вчера в раздевалке Зенита была драка. Анюков против Лодыгина. Началось с плевка,» – сообщил ранее комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов в Twitter.

«Андронов говорит неправду. Александр Анюков до отъезда команды не появлялся в раздевалке, был на допингконтроле и уехал со стадиона гораздо позже всей команды. Ни до, ни в перерыве, ни после матча драки не было. Кроме того, у Александра с Юрием Лодыгиным по жизни прекрасные отношения,» – парировал Циммерман.