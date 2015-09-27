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    Кверквелия: «В матче с «Уралом» нам будет тяжело»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия поделился своими ожиданиями перед матчем 10-го тура Премьер-лиги против «Урала».

    «Уверен, что в матче с «Уралом» будет тяжело, тем более, что в последнем туре они обыграли «Краснодар». Поэтому мы понимаем, что нужно хорошо подготовиться. Мы играем дома и сделаем все, чтобы выиграть, а болельщики, надеюсь, помогут нам в этом. Для футболиста поддержка болельщиков, полные трибуны – самое главное. Они гонят вперед, как это было в игре с «Локомотивом». В результате мы показали хороший футбол. Думаю, болельщикам понравилось. Надеюсь, что на «Урал» придет столько же народу, а мы в свою очередь отдадим все силы, будем бороться до последнего», – заявил Кверквелия.

    Напомним, матч «Рубин» – «Урал» состоится сегодня, в 19:00. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

    Источник: ФК «Рубин»

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    27.09.2015 12:06
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