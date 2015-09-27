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    РФПЛ. «Краснодар» и «Терек» разошлись миром

    «Краснодар» не смог обыграть «Терек» на своем поле в матче 10-го тура РФПЛ. Гости открыли счет в начале второй половины – отличился Заур Садаев. В середине второго тайма хозяева забили ответный мяч – точный удар издали нанес Сергей Петров.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Краснодар – Терек (Грозный) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Садаев, 55; 1:1 – Петров, 71.

    Краснодар: Синицын, Гранквист, Сигурдссон (Жоазиньо, 69), Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Каборе, Лаборде (Быстров, 58), Ари (Вандерсон, 68), Смолов.

    Терек: Городов, Кудряшов, Родолфо (Кузяев, 46), Семенов, Уциев, Айссати, Адилсон, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Грозав, 77), Рыбус (Садаев, 32).

    Предупреждения: Кудряшов, 35; Семенов, 52; Вандерсон, 68.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Календарь Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 18:25
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    Комментарии (4)
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    NEOn13
    1443367719
    у Краснодара Спад.
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    sife
    1443368116
    Что за договорняки??? Все матчи нечьи
    Ответить
    ologreds
    1694997093
    numo443638
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