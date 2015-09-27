РФПЛ. «Краснодар» и «Терек» разошлись миром

«Краснодар» не смог обыграть «Терек» на своем поле в матче 10-го тура РФПЛ. Гости открыли счет в начале второй половины – отличился Заур Садаев. В середине второго тайма хозяева забили ответный мяч – точный удар издали нанес Сергей Петров.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Краснодар – Терек (Грозный) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Садаев, 55; 1:1 – Петров, 71.

Краснодар: Синицын, Гранквист, Сигурдссон (Жоазиньо, 69), Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Каборе, Лаборде (Быстров, 58), Ари (Вандерсон, 68), Смолов.

Терек: Городов, Кудряшов, Родолфо (Кузяев, 46), Семенов, Уциев, Айссати, Адилсон, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Грозав, 77), Рыбус (Садаев, 32).

Предупреждения: Кудряшов, 35; Семенов, 52; Вандерсон, 68.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

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