Бенитес: «Мы нервничали на последних минутах»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал игру своих подопечных в матче шестого тура Примеры против «Малаги» (0:0).

«Мы создали достаточно голевых моментов, чтобы выиграть матч. Когда соперник садится глубоко в оборону, то очень сложно найти пространство для атаки. Нам нужно расслабиться и не нервничать, чтоб не повторить сегодняшние ошибки в следующих матчах», – считает Бенитес.

Особенно нервной показалась наставнику концовка игры.

«Мы начали нервничать в последние пять минут, когда как раз нужно было сохранять спокойствие и контролировать мяч».