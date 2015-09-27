Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бенитес: «Мы нервничали на последних минутах»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал игру своих подопечных в матче шестого тура Примеры против «Малаги» (0:0).

    «Мы создали достаточно голевых моментов, чтобы выиграть матч. Когда соперник садится глубоко в оборону, то очень сложно найти пространство для атаки. Нам нужно расслабиться и не нервничать, чтоб не повторить сегодняшние ошибки в следующих матчах», – считает Бенитес.

    Особенно нервной показалась наставнику концовка игры.

    «Мы начали нервничать в последние пять минут, когда как раз нужно было сохранять спокойствие и контролировать мяч».

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997095
    numo443602
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+