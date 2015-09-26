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    Семак: «В каких-то моментах Лодыгин выручил»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру питерцев в матче РФПЛ против «Спартака» (2:2).

    «Есть позитивные моменты, когда ребята в сложнейшей ситуации, с травмами, доигрывают матч, сравнивают счет. Но этот результат не может радовать, отставание от ЦСКА большое, так что результатом очень расстроены. Надо двигаться вперед, разбирать ошибки, которых предостаточно в организации игры и в оборонительных действиях», – говорит Семак.

    Также тренер рассказал о лимите доверия к голкиперу Юрию Лодыгину, который в этом матче совершил две ошибки, приведшие к голам.

    «Это решает главный тренер. Вы прекрасно понимаете, что вратарская позиция очень сложная. Не стоит говорить о Лодыгине или о ком-то конкретно. В каких-то моментах он выручил. Дело в том, что мы позволяем создавать моменты у своих ворот. Индивидуальные ошибки присутствуют в футболе всегда. У нас достаточно проблем в оборонительной игре, и над этим нужно работать. А индивидуальные ошибки – это игра, все живые люди».

    Семак не видит в ошибках вратаря ничего страшного.

    «Игры все разные, пропущенные мячи тоже все разные. Позиционные ошибки приводят к моментам, которые становятся голевыми. Лодыгин пытается страховать защитников, поэтому играет высоко. Но не всегда это приводит к желаемому результату, в каких-то ситуациях бывают ошибки. В этом нет ничего страшного, катастрофичного».

    Источник: Sports.ru

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    26.09.2015 22:35
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    starche
    1443297323
    Прекрати этого дырку-клоуна защищать, это несолидно!
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    LOKOShamilLOKO
    1443298779
    Ну да прав в двух моментах он выручил Спартак пропустив )))шутка. А если на то пошло то уровень зенита игроков обязует забивать больше чем пропустили. Ошибки Юры все говорят а я бы отметил что Спартак сыграл в полне не плохо и достойно
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    MrVanes-Zenit
    1443304959
    Надо ставить Мишу или Славу Пару матчей отдохнуть Лодыгину не помешает
    Ответить
    AlexKane
    1443316444
    Посмотрим как ты заговоришь когда в лч из за него вы будете терять очки
    Ответить
    Смит80
    1443331972
    Юра, Юра - Что с тобой? Ты как будто сам не свой? На скамейке посиди, И немножко отдохни. Так команду подводить - Самому себе вредить Веры нет тебе от нас. кто согласен ставьте "Класс!"
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    neveldomha
    1443424029
    Просто Юра посчитал, что он в рамке не очень хорошо смотрится.
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    ologreds
    1694997095
    numo443590
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