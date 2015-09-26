Семак: «В каких-то моментах Лодыгин выручил»

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру питерцев в матче РФПЛ против «Спартака» (2:2).

«Есть позитивные моменты, когда ребята в сложнейшей ситуации, с травмами, доигрывают матч, сравнивают счет. Но этот результат не может радовать, отставание от ЦСКА большое, так что результатом очень расстроены. Надо двигаться вперед, разбирать ошибки, которых предостаточно в организации игры и в оборонительных действиях», – говорит Семак.

Также тренер рассказал о лимите доверия к голкиперу Юрию Лодыгину, который в этом матче совершил две ошибки, приведшие к голам.

«Это решает главный тренер. Вы прекрасно понимаете, что вратарская позиция очень сложная. Не стоит говорить о Лодыгине или о ком-то конкретно. В каких-то моментах он выручил. Дело в том, что мы позволяем создавать моменты у своих ворот. Индивидуальные ошибки присутствуют в футболе всегда. У нас достаточно проблем в оборонительной игре, и над этим нужно работать. А индивидуальные ошибки – это игра, все живые люди».

Семак не видит в ошибках вратаря ничего страшного.

«Игры все разные, пропущенные мячи тоже все разные. Позиционные ошибки приводят к моментам, которые становятся голевыми. Лодыгин пытается страховать защитников, поэтому играет высоко. Но не всегда это приводит к желаемому результату, в каких-то ситуациях бывают ошибки. В этом нет ничего страшного, катастрофичного».