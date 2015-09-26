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    Семин: «В моменте с Тигиевым был чистый пенальти»

    Главный тернер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче десятого тура РФПЛ против «Уфы» (1:1). Наставник считает, что у его команды было игровое преимущество.

    «Мы в очередной раз не использовали серию своих хороших моментов, особенно в первом тайме. В одной из атак пропустили гол. В конце мы отыгрались за счет большого давления. Наверное, не хватило каких-то тонких качеств, чтобы забить второй гол, хотя имели полное преимущество», – говорит Семин.

    Также тренер «Анжи» высказал претензии к работе судей.

    «Я считаю, что был пенальти, когда тяжелую травму получил Тигиев. На мой взгляд, чистый фол внутри штрафной площади».

    Источник: НТВ

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    26.09.2015 19:53
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