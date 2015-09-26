Дюрица: «Карасев должен был подумать, прежде чем удалять Чорлуку и Черевченко»

Защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что арбитр матча с ЦСКА (1:1) Сергей Карасев принял поспешное решение, удалив Ведрана Чорлуку и главного тренера команды Игоря Черевченко.

«Это футбол, просто сыграли эмоции. Судья должен был понимать, что тренер, как и игроки, просто защищает свою команду. И если тренер что-то и сказал, он делает это не просто так. Судья сделал не то что ошибку. Просто он должен был сделать паузу, подумать немного и только потом выносить решение. Это касается и удаления Чорлуки, и Черевченко», – заявил Дюрица.