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    • Дюрица: «Карасев должен был подумать, прежде чем удалять Чорлуку и Черевченко»

    Дюрица: «Карасев должен был подумать, прежде чем удалять Чорлуку и Черевченко»

    Защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что арбитр матча с ЦСКА (1:1) Сергей Карасев принял поспешное решение, удалив Ведрана Чорлуку и главного тренера команды Игоря Черевченко.

    «Это футбол, просто сыграли эмоции. Судья должен был понимать, что тренер, как и игроки, просто защищает свою команду. И если тренер что-то и сказал, он делает это не просто так. Судья сделал не то что ошибку. Просто он должен был сделать паузу, подумать немного и только потом выносить решение. Это касается и удаления Чорлуки, и Черевченко», – заявил Дюрица.

    Источник: Р-Спорт

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    26.09.2015 17:13
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    Комментарии (4)
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    footballforeverNN
    1443278487
    Он всегда был тупым ослом...или карасем
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    Диктор
    1443281225
    Да ладно -тут и ос-лу ясно-с кем вы играли.Кони выигрывают так всегда почти-к этому уже все привыкли
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    koka7751
    1443292415
    Карась всегда чудит, ведь знают, и ставят на главные матчи, зачем? А это уже другой вопрос.
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    ologreds
    1694997097
    numo443562
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