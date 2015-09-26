Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий: «Стратегически ничья с «Локомотивом» – не худший результат»

    Слуцкий: «Стратегически ничья с «Локомотивом» – не худший результат»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 10-го тура Премьер-лиги против «Локомотива» (1:1).

    «Всегда можно что-то придумать. Сложно сегодня было. Не хватило ресурса, изобретательности, чтобы вскрыть такую глубокую и квалифицированную оборону.

    Панченко? Он заработал пенальти, отыграл достаточно уверенно. До этого забил мячи в двух матчах, поэтому он большой молодец. Понятно, что Еременко – важная фигура для нас. Главное, чтобы у него со здоровьем все было нормально.

    Стратегически ничьи с «Зенитом» и «Локомотивом» – не худший результат. Но он мог бы быть удачнее, судя по нашей игре», – заявил Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mi6
    1443275653
    опять слуц отчебучил
    Ответить
    Диктор
    1443281339
    Ну да-в большинстве.................
    Ответить
    ologreds
    1694997097
    numo443559
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+