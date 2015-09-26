Слуцкий: «Стратегически ничья с «Локомотивом» – не худший результат»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 10-го тура Премьер-лиги против «Локомотива» (1:1).

«Всегда можно что-то придумать. Сложно сегодня было. Не хватило ресурса, изобретательности, чтобы вскрыть такую глубокую и квалифицированную оборону.

Панченко? Он заработал пенальти, отыграл достаточно уверенно. До этого забил мячи в двух матчах, поэтому он большой молодец. Понятно, что Еременко – важная фигура для нас. Главное, чтобы у него со здоровьем все было нормально.

Стратегически ничьи с «Зенитом» и «Локомотивом» – не худший результат. Но он мог бы быть удачнее, судя по нашей игре», – заявил Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».