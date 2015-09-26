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    Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «Малагой»

    Российский полузащитник «Реала» Денис Черышев попал в заявку команды на матч против «Малаги», который состоится сегодня в рамках 6-го тура Примеры.

    Кроме того, в заявку «галактикос» включены: Навас, Касилья, Варан, Начо, Марсело, Арбелоа, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Ковачич, Модрич, Иско, Льоренте, Роналду, Бензема, Васкес и Хесе. Из-за травм в сегодняшнем матче не сыграют Хамес Родригес и Гарет Бэйл.

    Напомним, Черышев провел первый матч в Примере в составе «Реала» на прошлых выходных. Хавбек вышел на поле в поединке против «Гранады», заменив Карима Бензема.

    Источник: Marca

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    26.09.2015 14:46
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