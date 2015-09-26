Видеотрансляция матча «Анжи» – «Уфа» – на «Бомбардире»

«Анжи« и «Уфа» являются главными неудачниками чемпионата замыкая турнирную таблицу и набрав всего по пять очков, к тому же имея практически идентичные показатели.В то же время руководство клубов продолжает доверять Юрию Семину и Игорю Колыванову, а уже сегодня один из соперников в случае победы может покинуть зону вылета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – «Уфа». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!