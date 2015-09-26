Бундеслига. «Бавария» разгромила «Майнц» и другие результаты

В Германии завершились пять матчей 6-го тура Бундеслиги. «Бавария» в очередной раз разгромила своего соперника. На этот раз получил «Майнц».

Гладбахская «Боруссия» выходит из кризиса – команда после увольнения Люсьена Фавра одержала вторую победу подряд, обыграв сегодня «Штутгарт», для которого это уже седьмое поражение в чемпионате.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

Вольфсбург ― Ганновер ― 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 ― Дост, 40; 1:1 ― Кийотаке, 57.

Штутгарт ― Боруссия (Менхенгладбах) ― 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 ― Джака, 17; 0:2 ― Гентнер, 20 (в свои ворота); 1:2 ― Гинчек, 40 (с пенальти); 1:3 ― Раффаэл, 90.

Аугсбург ― Хоффенхайм ― 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 ― Фолланд, 10; 1:1 ― Ку Чжа, 38; 1:2 ―Флооанд, 68; 1:3 ― Шмид, 73.

Вердер ― Байер ― 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 ― Мехмеди, 31; 0:2 ― Брандт, 58; 0:3 ― Чалханоглу, 72.

Майнц ― Бавария ― 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 ― Левандовски, 51; 0:2 ― Левандовски, 63; 0:3 ― Коман, 68.