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    Капелло: «Я очень уважаю счет 1:0»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал результаты «Интера» в текущем чемпионате Италии. На данный момент команда под руководством Роберто Манчини одержала пять побед в пяти матчах, при этом четыре поединка завершила со счетом 1:0.

    «Третье из четырех чемпионств в период с 1992 по 1996 год «Милан» выиграл с небольшим количеством голов. У нас была великолепная оборона, и победа в сезоне-1993/94 – заслуга защитников. Результат 1:0 нужно уважать.

    Такой счет нужно воспринимать глубже, чем просто скучную победу. Он содержит три пункта: одна команда выиграла, смогла отстоять забитый гол и не пропустила. Мы должны помнить, что на поле у нее был еще и соперник, а в последние годы уровень команд очень выровнялся, и привезти домой три очка стало очень сложно. Я очень уважаю счет 1:0.

    Я очень уважаю Манчини и считаю его выдающимся тренером. Он хорошо работает с теми игроками, которые у него есть. Как говорил один фермер: «Делайте вино из того винограда, который имеете», – сказал Капелло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2015 09:58
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    Комментарии (3)
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    расулик
    1443262136
    90е уже прошли Капелло
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    Payet
    1443263094
    Что же ты из нашего винограда вино не сделал? ))
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    ologreds
    1694997098
    numo443524
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