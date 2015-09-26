Стогниенко: «Думбия может быть и 60 лет, не все ли равно?»

Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что будет работать на матче десятого тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив», который покажет канал «Россия 2». Он также высоко оценил атаку обеих команд.

– Как стало возможным такое обилие больших матчей в субботу на «России 2»? Хлопнули дверью напоследок?

– Лучше спросить руководство, людей, который занимаются трансляциями. Я понятия не имею, могу только догадываться. О том, что у нас будет показан матч ЦСКА – «Локомотив», узнал в среду, о «Ювентусе» и «Наполи» — в пятницу утром. Кстати, по-моему, еще и «Интер» — «Фиорентина» в воскресенье будет.

– У «Локомотива» появился свой Думбия – Умар Ниасс. Как вам его форма?

– Умар мне очень нравится, нападающий мощный, интересный. Но Думбия давно подтвердил свой класс. Так что сравнение Думбия и Ниасса не совсем корректное, но по таланту у Умара есть все, чтобы выйти на уровень Сейду.

– Хотя Думбия лет на 20 старше, как говорят.

– Ему может быть хоть 60 лет, но раз человек так забивает в чемпионате и в Лиге чемпионов, не все ли вам равно?