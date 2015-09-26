Пименов: «Еременко – наш человек, его бы в российскую сборную»

Бывший нападающий «Локомотива« Руслан Пименов накануне матча железнодорожников против ЦСКА отметил атаку армейской команды.

– Чем опасен ЦСКА?

– Атакой, конечно же. Думбия и Муса в нашем чемпионате – это как когда-то Коул и Йорк в «Манчестер Юнайтед»! Очень техничная, сыгранная команда. Полузащитники думающие. Смотрю на Еременко: его бы в российскую сборную! Наш ведь человек… Но хорошо уже то, что такой футболист есть в лиге. Когда армейцы на ходу, сдержать их крайне непросто. Но у «Локомотива» может получиться.