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    • Пименов: «Еременко – наш человек, его бы в российскую сборную»

    Пименов: «Еременко – наш человек, его бы в российскую сборную»

    Бывший нападающий «Локомотива« Руслан Пименов накануне матча железнодорожников против ЦСКА отметил атаку армейской команды.

    – Чем опасен ЦСКА?

    – Атакой, конечно же. Думбия и Муса в нашем чемпионате – это как когда-то Коул и Йорк в «Манчестер Юнайтед»! Очень техничная, сыгранная команда. Полузащитники думающие. Смотрю на Еременко: его бы в российскую сборную! Наш ведь человек… Но хорошо уже то, что такой футболист есть в лиге. Когда армейцы на ходу, сдержать их крайне непросто. Но у «Локомотива» может получиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2015 08:48
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    Комментарии (2)
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    -Сивый Мерин-
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    Какой он наш???Обычный предатель.
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    ologreds
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