Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Паулета: «Я рад, что Ибрагимович и Роналду бьют мои рекорды»

    Паулета: «Я рад, что Ибрагимович и Роналду бьют мои рекорды»

    Бывший нападающий «ПСЖ» и сборной Португалии Педру Паулета спокойно отнесся к тому, что его бомбардирские рекорды в клубе и национальной команде бьют другие футболисты. Рекорд Паулеты в сборной уже побил Криштиану Роналду, а в «ПСЖ» к этому близок Златан Ибрагимович.

    «Рекорды придуманы для того, чтобы быть побитыми, но я счастлив. Мы говорим не о ком-нибудь, а об Ибрагимовиче – великом игроке с необычайными качествами. В прошлом году мое место лучшего бомбардира в сборной занял Роналду. И когда игроки вроде Ибрагимовича и Роналду превосходят твое достижение, ты относишься к этому довольно спокойно», – прокомментировал Паулета.

    Сейчас на счету Златана Ибрагимовича 107 голов за «ПСЖ», а Паулета забил 109.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 02:06
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997100
    numo443505
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+