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    Джеррард: «Моуринью хотел, чтобы я играл в его клубах»

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о свих отношениях с главным тренером «Челси» Жозе Моуринью. По словам футболиста, португалец хотел видеть его в своих клубах.

    «Моуринью хотел, чтобы я играл в трех его клубах. «Реал» был готов заплатить за меня много денег, но я не хотел уходить из «Ливерпуля». Я восхищен его тренерской карьерой, а он, полагаю, восхищен моей карьерой игрока. Без сомнения, Моуринью – один из лучших тренеров в мире», – говорит Джеррард.

    Игрок признался, что является поклонником таланта Моуринью.

    «Мне не довелось тренироваться под его руководством, но отношения между нами довольно теплые. В определенной степени я являюсь его поклонником».

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.09.2015 23:44
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