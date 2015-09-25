Джеррард: «Моуринью хотел, чтобы я играл в его клубах»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о свих отношениях с главным тренером «Челси» Жозе Моуринью. По словам футболиста, португалец хотел видеть его в своих клубах.

«Моуринью хотел, чтобы я играл в трех его клубах. «Реал» был готов заплатить за меня много денег, но я не хотел уходить из «Ливерпуля». Я восхищен его тренерской карьерой, а он, полагаю, восхищен моей карьерой игрока. Без сомнения, Моуринью – один из лучших тренеров в мире», – говорит Джеррард.

Игрок признался, что является поклонником таланта Моуринью.

«Мне не довелось тренироваться под его руководством, но отношения между нами довольно теплые. В определенной степени я являюсь его поклонником».