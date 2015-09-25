Файзулин не сыграет со «Спартаком», Шатов полетел с «Зенитом» в Москву

Стала известна заявка «Зенита» на игру 10 тура чемпионата России против «Спартака». Сегодня питерцы вылетели в Москву в составе 22 футболистов. Отметим, что полузащитник Олег Шатов, чье участие в игре подвергалось вопросу, попал в список заявленных. Другой хавбек сине-бело-голубых Виктор Файзулин уже точно не примет участие в матче.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Вячеслав Малафеев.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито.

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Вячеслав Зинков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Дмитрий Богаев, Олег Шатов, Данни.

Нападающие: Халк, Павел Долгов, Артeм Дзюба.