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    • Икарди: «Интер» не может еще на один сезон остаться без еврокубков»

    Икарди: «Интер» не может еще на один сезон остаться без еврокубков»

    Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал удачный старт команды в национальном чемпионате, а также рассказал о планах на сезон.

    «Сейчас только самое начало сезона, но мы уже на чистом первом месте. Третье место – минимальная цель для нас, в клуб в этом году были сделаны серьезные инвестиции. «Интер» не может еще на один сезон остаться без еврокубков. С десятью новыми игроками у нас в клубе произошла некоторая революция, которая сделала нас сильнее. Мы хотели сильно стартовать, но не думали, что получится настолько успешно. Мы должны взобраться настолько высоко, насколько это будет возможно», – сказал нападающий.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2015 12:40
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    Комментарии (3)
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    spectator
    1443177939
    только удачи вам Мауро в Чемпе , за ЛЧ поборемся верняк а возможно и за большее
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    89388900185
    1443182989
    Удачи Икарди и ИНТЕРУ
    Ответить
    ologreds
    1694997103
    numo443441
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