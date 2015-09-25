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    • Видеотрансляция матча «Валенсия» – «Гранада» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Валенсия» – «Гранада» – на «Бомбардире»

    В стартовом матче шестого тура испанской Примеры встретятся «Валенсия« и «Гранада«. Обе команды потерпели в предыдущем туре поражения, что не может не сказаться на их настроении. Отметим, что «Гранада» одержала в текущем чемпионате всего лишь одну победу, уже пропустив 11 голов, что делает фаворитом в этой встрече «Валенсию».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2015 20:12
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