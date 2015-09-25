Реми: «Я не хочу жаловаться, я хочу играть»

Французский нападающий «Челси« Лоик Реми рассчитывает играть как можно чаще. Он имеет хорошие шансы появиться на поле в субботнем матче против «Ньюкасла«, за который он выступал на правах аренды в сезоне 2013/2014. Поспособствовать этому должна дисквалификация Диего Косты на три матча.

«Когда выходишь на поле, то стараешься сделать все возможное, но когда играешь мало, то это сложно. Я не хочу жаловаться, я хочу играть, и когда тренер просит меня выйти на поле, я выхожу и стараюсь забить или сделать голевую передачу.

Я стараюсь играть так, как я могу играть. Я не хочу накручивать себя, я знаю свои силы, и тренер знает, на что я способен, он может использовать меня, как нападающего или на фланге. Поскольку впереди у нас много матчей, возможно, у меня будет возможность играть больше, посмотрим».

«Ньюкасл» – это мой старый клуб, против них всегда приятно играть, но тренер будет решать, какой оптимальный стартовый состав выпускать, доживем до субботы и посмотрим. Да, я удивлен, что они еще не побеждали, это хорошая команда, сильная команда, уверен, у них скоро все наладится», – считает Реми.

Напомним, что матч между «Ньюкаслом» и «Челси» пройдет в субботу, 26 сентября, в 19:30 по московскому времени.