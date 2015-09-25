Парфенов: «Достойно сыграем с «Зенитом»

Главный тренер «Тосно« Дмитрий Парфенов не стал делать скидку на молодежный состав «Ростова«, который его команда обыграла в 1/16 финала Кубка России (1:0).

«Это очень важная для нас победа во всех значениях. Ребят хотел поблагодарить, потому что у нас в последних матчах ворота были заколдованные. Надо было спокойно забивать в первом тайме и переводить игру в спокойное русло. Но это кубковый сценарий, чем эти матчи и интересны. Чуть-чуть недонастроился, чуть-чуть потерял концентрацию – можно получить.

Какой бы ни был состав команды «Ростов», там в любом случае играют футболисты, за которыми следили, которых подбирали. Я не буду говорить, что это молодежный состав или не молодежный – мы сегодня обыграли «Ростов» и прошли дальше.

Пока мы не особо думаем о матче с «Зенитом». У нас много травмированных игроков, а через несколько дней игра очень тяжелый матч в Хабаровске. Придет «Зенит» – будем думать о «Зените». Конечно, матч интересный. Ребятам будет приятно сыграть, и внимание будет к ним приковано – думаю, мы достойно будем выступать в этом матче», – сказал Парфенов.