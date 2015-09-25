Хафизов: «Химки» сотворили сенсацию»

Главный тренер «Химок« Вадим Хафизов отметил настрой и сыгранность своей команды в матче 1/16 финала Кубка России против «Мордовии« (1:0), что и позволило достичь победного результата.

«Есть понимание, что «Химки» сотворили сенсацию. Я рад за ребят, которые сыграли на пределе своих возможностей и сыграли как настоящая команда.

Мы подготовились к этой игре: мы на 70% угадали состав соперника, разобрав все. Мы знали, что «Мордовия» сделает ротацию, ведь у них в выходные игра за шесть очков с «Амкаром».

По мастерству где-то «Мордовия» и преобладала, а вот по голевым моментам небольшое преимущество было на нашей стороне, хотя острых моментов и не было. В любом случае мы победили заслуженно», – сказал Хафизов.

В 1/8 финала Кубка России «Химкам» предстоит встретиться с «Тереком«.