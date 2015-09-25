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    Мухаметшин: «Попробуем сыграть с «Зенитом» на победу»

    Полузащитник «Тосно« Рустем Мухаметшин после победного матча против «Ростова« в 1/16 финала Кубка России (1:0) признался, что в следующем раунде его команда постарается дать бой именитому «Зениту«.

    «Чемпионат для нас сейчас важнее. Но что на «Зенит» вышли знаем, конечно. Мы попробуем сыграть с ними на победу, а дальше – как пойдет уже. Понятно, что не из легких соперник. Играть на большом «Петровском», я так понимаю, будем», – заявил Мухаметшин.

    Напомним, что «Тосно» лишь в дополнительное время смог одолеть «Ростов».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2015 07:03
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    Комментарии (2)
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    n272nm
    1443167587
    Жаль, что мы играем с Тосно. Тосно не чужая команда.
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    ologreds
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