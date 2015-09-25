Мухаметшин: «Попробуем сыграть с «Зенитом» на победу»

Полузащитник «Тосно« Рустем Мухаметшин после победного матча против «Ростова« в 1/16 финала Кубка России (1:0) признался, что в следующем раунде его команда постарается дать бой именитому «Зениту«.

«Чемпионат для нас сейчас важнее. Но что на «Зенит» вышли знаем, конечно. Мы попробуем сыграть с ними на победу, а дальше – как пойдет уже. Понятно, что не из легких соперник. Играть на большом «Петровском», я так понимаю, будем», – заявил Мухаметшин.

Напомним, что «Тосно» лишь в дополнительное время смог одолеть «Ростов».