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    • Срна: «Не закончу карьеру, пока снова не сыграю на «Донбасс Арене»

    Срна: «Не закончу карьеру, пока снова не сыграю на «Донбасс Арене»

    Защитник «Шахтера» и его капитан Дарио Срна сказал, что готов играть за клуб на любых условиях.

    «Мои агенты – это мои друзья, и они давно поняли, что в «Шахтере» я надолго. Еще после победы в Кубке УЕФА я пожал президенту руку и сказал, что хочу остаться. Здесь мое сердце, и деньги не играют роли. Донецк многое дал мне, люди приняли меня как своего. Там я стал отцом, там у нас есть дом. Если нужно будет выступать за «Шахтер» бесплатно, то я буду играть бесплатно. И пока я снова не сыграю на «Донбасс Арене», я футбол не оставлю. Скоро я закончу карьеру в сборной и сконцентрируюсь только на «Шахтере», – поведал Срна.

    Источник: Sports.ru

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    24.09.2015 19:33
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    Комментарии (6)
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    Андреich
    1443114576
    респект))
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    PNZ1985
    1443114833
    давай в ополчение , МУЖИК!
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    johnny983
    1443118935
    Красава!!
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    Asbjorn
    1443120679
    Видимо и не сыграешь
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    SekatoR
    1443125406
    Мужчина
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    ologreds
    1694997107
    numo443378
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