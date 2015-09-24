Срна: «Не закончу карьеру, пока снова не сыграю на «Донбасс Арене»

Защитник «Шахтера» и его капитан Дарио Срна сказал, что готов играть за клуб на любых условиях.

«Мои агенты – это мои друзья, и они давно поняли, что в «Шахтере» я надолго. Еще после победы в Кубке УЕФА я пожал президенту руку и сказал, что хочу остаться. Здесь мое сердце, и деньги не играют роли. Донецк многое дал мне, люди приняли меня как своего. Там я стал отцом, там у нас есть дом. Если нужно будет выступать за «Шахтер» бесплатно, то я буду играть бесплатно. И пока я снова не сыграю на «Донбасс Арене», я футбол не оставлю. Скоро я закончу карьеру в сборной и сконцентрируюсь только на «Шахтере», – поведал Срна.