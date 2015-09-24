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    • Венгер: «Отмена красной карточки Паулисты ничем не помогла»

    Венгер: «Отмена красной карточки Паулисты ничем не помогла»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер все еще недоволен событиями в матче с «Челси», несмотря на отмену красной карточки, показанной защитнику Габриэлю Паулисте.

    «Это всего лишь правильное решение, которое должно было быть принято во время игры. Я еще раз ее посмотрел. Многие события трактовались очень странно. Я не хочу много говорить об этом, потому что я до сих пор зол. Все, на что в итоге оставалось надеяться – верное решение Футбольной Ассоциации, и именно это и произошло», – сказал французский специалист.

    Источник: Goal.com

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    24.09.2015 19:07
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