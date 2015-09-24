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    • Видеотрансляция матча «Монпелье» – «Монако» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Монпелье» – «Монако» – на «Бомбардире»

    «Монпелье» очень слабо стартовал в чемпионате Франции, набрал одно очко в 6 играх. Команда заслуженно занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В гости к ней пожалует все еще амбициозный «Монако», который занимает лишь 12-е место. Обеим командам позарез нужны очки, поэтому схватка двух французских клубов должна получиться весьма интересной.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 17:52
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