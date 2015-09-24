Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кубок России. «Рубин» проиграл «СКА-Энергии»

    В 1/16 Кубка России полурезервному составу «Рубина» не удалось победить «СКА-Энергию». Хабаровский клуб открыл счет в начале встречи и удвоил свое преимущество перед финальным свистком.

    Кубок России. 1/16 Финала

    СКА-Энергия (Хабаровск) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 3; 2:0 – Базелюк, 90+1.

    СКА-Энергия: Дюпин, Купчин, Попов, Удалый, Аладашвили (Кармазиненко, 61), Ваганов, Киреев (Карасeв, 41), Сорокин, Умаров (Безлихотнов, 46), Никифоров, Базелюк.

    Рубин: Хагиги – Кузнецов, Жестокин, Сорокин, Батов (Арутюнян, 66), Миронов (Ахметов, 53), Лемос, Бибилов (Каменщиков, 71), Джалилов, Шейдаев, Гетигежев.

    Предупреждения: Удалый, 27, Попов, 51, Купчин, 61, Кармазиненко, 88

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Сармат Ростов
    1443096372
    Тоже хотели вторым составом проскочить в одну восьмую?)))
    Ответить
    JustStop
    1443096612
    А вот и Базелюк
    Ответить
    paparazzi-kazan
    1443101402
    Не критично , играть на три фронта реально сил нет.
    Ответить
    майкл
    1443122382
    Наказали татар
    Ответить
    ologreds
    1694997108
    numo443351
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+