Кубок России. «Рубин» проиграл «СКА-Энергии»

В 1/16 Кубка России полурезервному составу «Рубина» не удалось победить «СКА-Энергию». Хабаровский клуб открыл счет в начале встречи и удвоил свое преимущество перед финальным свистком.

Кубок России. 1/16 Финала

СКА-Энергия (Хабаровск) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Попов, 3; 2:0 – Базелюк, 90+1.

СКА-Энергия: Дюпин, Купчин, Попов, Удалый, Аладашвили (Кармазиненко, 61), Ваганов, Киреев (Карасeв, 41), Сорокин, Умаров (Безлихотнов, 46), Никифоров, Базелюк.

Рубин: Хагиги – Кузнецов, Жестокин, Сорокин, Батов (Арутюнян, 66), Миронов (Ахметов, 53), Лемос, Бибилов (Каменщиков, 71), Джалилов, Шейдаев, Гетигежев.

Предупреждения: Удалый, 27, Попов, 51, Купчин, 61, Кармазиненко, 88