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    «Бавария» предложила Гвардиоле новый контракт

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб предложил главному тренеру Хосепу Гвардиоле продлить контракт.

    «Я позитивно настроен в отношении продления контракта Гвардиолы. Мы сделали ему прекрасное предложение, от которого невозможно отказаться просто так. В ближайшие несколько недель у нас будет с ним серьезный разговоров, и именно тогда все решится. Мы бы хотели еще раз выиграть Лигу чемпионов – с Гвардиолой на тренерской скамейке», – сказал функционер.

    Напомним, действующий контракт испанского специалиста истекает в конце сезона.

    Источник: Goal.com

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    24.09.2015 12:53
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    Комментарии (6)
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    sold93
    1443099999
    а разве этот любитель тики-таки не собирался в Сити, после истечения контракта?
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    Gwynbleidd
    1443102340
    Что значит еще раз? С Гвардиолой выше 1/2 не добирались, при этом всегда бесславно уступая...
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    RotUndWeiss
    1443164929
    НЕТ, НЕТ, НЕТ!!! Только не это!
    Ответить
    dzvinka
    1443246334
    фаны баварии вздрогнули...
    Ответить
    dzvinka
    1444025236
    это жесть... смотрел обзор матча с дортмундом... обмимающиеся лысые пепы у бровки... клянчащий пенальти Тьяго от касания... что он принес в баварию эту грязь... жалко фанатов.
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    ologreds
    1694997110
    numo443340
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