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    Семин остался недоволен качеством поля в Саратове

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин поделился своими впечатлениями от победы над саратовским «Соколом» (4:2) в рамках 1/16 финала Кубка России.

    «Интересный матч, много болельщиков, которые создали хорошую атмосферу. Качество поля, наверное, не позволило игре стать еще красочнее. Футбольная команда такого большого города с такими футбольными традициями, я думаю, заслуживает играть на более качественном поле. Может, я в этом смысле как помощник выступлю? Если приходит губернатор области на матчи, наверное, он должен обратить внимание на это и помочь немножко футболу. Мне кажется, его лет 15 назад постелили», – заявил Семин.

    Источник: ФК «Анжи»

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    24.09.2015 09:53
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    Комментарии (3)
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    Sanloko
    1443077821
    его вообще не стелили, это естественная трава-мурава)
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    ologreds
    1694997110
    numo443327
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