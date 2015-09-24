Семин остался недоволен качеством поля в Саратове

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин поделился своими впечатлениями от победы над саратовским «Соколом» (4:2) в рамках 1/16 финала Кубка России.

«Интересный матч, много болельщиков, которые создали хорошую атмосферу. Качество поля, наверное, не позволило игре стать еще красочнее. Футбольная команда такого большого города с такими футбольными традициями, я думаю, заслуживает играть на более качественном поле. Может, я в этом смысле как помощник выступлю? Если приходит губернатор области на матчи, наверное, он должен обратить внимание на это и помочь немножко футболу. Мне кажется, его лет 15 назад постелили», – заявил Семин.