Бериссо: «Мы обыграли лучшую в мире команду»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо прокомментировал победу в матче пятого тура Примеры против «Барселоны» (4:1).

«Аспас очень опасен для вратарей, а на скорости он хорошо проходит защитников. У нас моментов было больше, а победа подтверждает то, что наша игровая манера имеет право на жизнь. Этот результат – награда для моих футболистов», – говорит Бериссо.

Тактика «Сельты» заключалась в доминировании и прессинге.

«Многие обстоятельства сегодня были на нашей стороне. Наша идея состоит в том, чтобы доминировать в игре с любым соперником. Тактическая установка полностью сработала. Мы оказывали давление на атаку и полузащиту, не позволяя им чувствовать себя комфортно».

Бериссо назвал «Барселону» лучшей командой в мире.

«Это замечательная победа над отличным соперником. Но наши задачи остаются прежними. Мы обыграли лучшую команду мира, но не собираемся витать в облаках».