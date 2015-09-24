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    Бериссо: «Мы обыграли лучшую в мире команду»

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо прокомментировал победу в матче пятого тура Примеры против «Барселоны» (4:1).

    «Аспас очень опасен для вратарей, а на скорости он хорошо проходит защитников. У нас моментов было больше, а победа подтверждает то, что наша игровая манера имеет право на жизнь. Этот результат – награда для моих футболистов», – говорит Бериссо.

    Тактика «Сельты» заключалась в доминировании и прессинге.

    «Многие обстоятельства сегодня были на нашей стороне. Наша идея состоит в том, чтобы доминировать в игре с любым соперником. Тактическая установка полностью сработала. Мы оказывали давление на атаку и полузащиту, не позволяя им чувствовать себя комфортно».

    Бериссо назвал «Барселону» лучшей командой в мире.

    «Это замечательная победа над отличным соперником. Но наши задачи остаются прежними. Мы обыграли лучшую команду мира, но не собираемся витать в облаках».

    Источник: Football Espana

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    24.09.2015 01:10
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    Комментарии (2)
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    Killofwrath
    1443047134
    Что за чушь? У Барсы было моментов, чтобы забить не меньше 10 голов.. Реализация просто полный аут.. И защита полное дно.
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    ologreds
    1694997112
    numo443308
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