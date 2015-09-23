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    • Кубок России. «Кубань» молодежным составом обыгрывает «Шинник»

    Кубок России. «Кубань» молодежным составом обыгрывает «Шинник»

    Встреча 1/16 Кубка России между «Шинником» и «Кубанью» завершилась победой краснодарцев. Оба мяча за «Кубань» провел Нурисов, а единственный гол «Шинника» на счету Платики.

    Кубок России. 1/16 финала

    Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Нурисов, 49; 0:2 – Нурисов, 82; 1:2 – Платика, 90.

    Шинник: Малышев, Никитинский (Сиротов, 46), Беляев, Цховребов, Ятченко, Щадин, Платика, Митасов (Султонов,67), Павленко, Подоляк (Земсков, 58), Мязин.

    Кубань: Фролов, Клещенко, Джамалутдинов, Якуба, Журавлев, Тюфяков (Иванушкин, 89), Коновалов, Каретник, Нурисов, Георигиевский (Волчков, 77), Стефанович (Шевченко, 68).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 20:27
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    Комментарии (6)
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    Ильин
    1443030356
    Не жалею, что мотался в Ярославль! Молодежка КУБАНИ-СУПЕР!!!
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    Саня 01
    1443030928
    КУБАНЬ !!!!
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    REDAT
    1443034962
    Поздравляю "Кубань" с победой молодцы!!!!!!!!!!!!!Так держать!!!!!!!!!!!!
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    LOKOShamilLOKO
    1443035071
    А ты смотря команду встряхнули не плохо. С победой Кубань.
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    ologreds
    1694997112
    numo443287
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