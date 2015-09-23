Видеотрансляция матча «Сампдория» – «Рома» – на «Бомбардире»

В матче пятого тура Серии А сойдутся «Сампдория» и «Рома». Генуэзцы в прошлом сезоне доказали, что при правильном подходе они могут решать серьезные задачи, а не просто занимать место в середине турнирной таблицы. «Рома» уже какой чемпионат к ряду начинает с амбициями на титул. Неудачный старт «Ювентуса» и победа в очном противостоянии с действующими чемпионами, безусловно, придает «волкам» уверенности, но все равно оступаться сегодня римлянам нежелательно, ведь есть еще «Интер», который пока вообще не знает что такое терять очки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча в 21:45, не пропустите!