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    Кубок России. «Терек» в гостях выиграл у «Носты»

    Грозненский «Терек» на выезде сумел выиграть у новотроицкой «Носты». Гости смогли зафиксировать свое превосходство на табло только во втором тайме. Голами в составе «Терека» отметились полузащитники Халид Кадыров и Кану.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Носта (Новотроицк) – Терек (Грозный) – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 — Кадыров, 63; 0:2 — Кану, 84.

    Носта: Лабутин, Гордеев, Попов (Салихов, 73), Олифиренко, Терехин, Сорокин, Резников, Булановский, Хабибуллин (Подружко, 58), Самойлов (Сабирзянов, 73), Карпухин.

    Терек: Городов, Григалашвили, Кудряшов, Семенов, Уциев, Кадыров (Садаев, 84), Кану, Кузяев, Пирис, Грозав, Рыбус.

    Предупреждения: Сабирзянов, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 18:00
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    Комментарии (2)
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    kempfer1
    1443028032
    Кадыров ура
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    ologreds
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