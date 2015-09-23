Кубок России. «Терек» в гостях выиграл у «Носты»

Грозненский «Терек» на выезде сумел выиграть у новотроицкой «Носты». Гости смогли зафиксировать свое превосходство на табло только во втором тайме. Голами в составе «Терека» отметились полузащитники Халид Кадыров и Кану.

Кубок России. 1/16 Финала

Носта (Новотроицк) – Терек (Грозный) – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 — Кадыров, 63; 0:2 — Кану, 84.

Носта: Лабутин, Гордеев, Попов (Салихов, 73), Олифиренко, Терехин, Сорокин, Резников, Булановский, Хабибуллин (Подружко, 58), Самойлов (Сабирзянов, 73), Карпухин.

Терек: Городов, Григалашвили, Кудряшов, Семенов, Уциев, Кадыров (Садаев, 84), Кану, Кузяев, Пирис, Грозав, Рыбус.

Предупреждения: Сабирзянов, 80.