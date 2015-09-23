Кубок России. Шкулетич принес «Локомотиву» победу в Армавире

Московский «Локомотив» в гостях переиграл армавирское «Торпедо». Единственным забитым мячом в матче отметился сербский нападающий железнодорожников Петар Шкулетич.
Кубок России. 1/16 Финала
Торпедо (Армавир) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — Шкулетич, 78.
Торпедо: Ревякин, Джаркава, Чежия, Дугалич, Степанов, Царикаев, Воронкин (Алексанян, 87), Абу Заид, Арзиани (Хурцидзе, 59), Падерин (Рыжов, 70), Бугуи.
Локомотив: Абаев, Янбаев, Михалик, Логашов, Шишкин (Пейчинович, 57), Ндинга (Ал.Миранчук, 72), Баринов (Коломейцев, 62), Григорьев, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.
Предупреждения: Воронкин, 24; Шкулетич, 44.