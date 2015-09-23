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    • Кубок России. Шкулетич принес «Локомотиву» победу в Армавире

    Кубок России. Шкулетич принес «Локомотиву» победу в Армавире

    Московский «Локомотив» в гостях переиграл армавирское «Торпедо». Единственным забитым мячом в матче отметился сербский нападающий железнодорожников Петар Шкулетич.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Торпедо (Армавир) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Шкулетич, 78.

    Торпедо: Ревякин, Джаркава, Чежия, Дугалич, Степанов, Царикаев, Воронкин (Алексанян, 87), Абу Заид, Арзиани (Хурцидзе, 59), Падерин (Рыжов, 70), Бугуи.

    Локомотив: Абаев, Янбаев, Михалик, Логашов, Шишкин (Пейчинович, 57), Ндинга (Ал.Миранчук, 72), Баринов (Коломейцев, 62), Григорьев, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.

    Предупреждения: Воронкин, 24; Шкулетич, 44.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 17:30
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    Комментарии (5)
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    LOKOShamilLOKO
    1443021067
    Паравозы с победой. Едем дальше!
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    Lokomotiv7
    1443022132
    С победой
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    Антибиотик
    1443026800
    Так держать!
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    Алек Македонский
    1443031308
    Парни я не понимаю, имеет ли смысл Локомотиву играть на три фронта? Уверен что сил не хватит, таким образом можно везде провалиться. Не такая уж и длинная у нас скамейка.
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    ologreds
    1694997113
    numo443271
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