Бердыев: «Бойкота нет»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев рассказал, почему он с основным составом команды не полетел на выездной матч 1/16 финала Кубка России против «Тосно».

«Здесь комплекс вопросов. Много, к сожалению, травмированных, особенно после матча последнего тура. Нобоа играл с первого тайма уже будучи травмированным. Видно было, что Могилевец усугубил травму. Плюс нас ждет матч на искусственном поле, где многим просто не рекомендовано играть. Второй момент – есть определенные трудности внутри клуба, которые длятся достаточно долго. И третий – у нас неплохая молодежь, у которой есть шанс проявить себя.

Бойкота нет. Есть понимание того, что проблемы накапливаются. Напряжение сказывается внутри клуба, оно увеличивается. Клуб – не только игроки, это персонал, работники базы. Еще раз повторю, это не бойкот, но мы бы хотели улучшения ситуации.

Благодарен работникам клуба. При сложной, прежде всего, для них ситуации они сохраняют теплую ауру в команде, все искренне и по-доброму. Футболисты с пониманием относятся к сложившемуся положению вещей, но, безусловно, всему есть предел. Финансовая ситуация потихоньку начинает сказываться и на тренировочном процессе, где мне порой приходится повышать голос. Но я понимаю ребят, понимаю, откуда все это возникает. И мне бы не хотелось, чтобы эти трудности повлияли на развитие клуба. Перспективы у «Ростова» большие, просто нужно время и отношение соответствующее, чтобы клуб поддержать», – рассказал специалист.