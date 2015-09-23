Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бердыев: «Бойкота нет»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев рассказал, почему он с основным составом команды не полетел на выездной матч 1/16 финала Кубка России против «Тосно».

    «Здесь комплекс вопросов. Много, к сожалению, травмированных, особенно после матча последнего тура. Нобоа играл с первого тайма уже будучи травмированным. Видно было, что Могилевец усугубил травму. Плюс нас ждет матч на искусственном поле, где многим просто не рекомендовано играть. Второй момент – есть определенные трудности внутри клуба, которые длятся достаточно долго. И третий – у нас неплохая молодежь, у которой есть шанс проявить себя.

    Бойкота нет. Есть понимание того, что проблемы накапливаются. Напряжение сказывается внутри клуба, оно увеличивается. Клуб – не только игроки, это персонал, работники базы. Еще раз повторю, это не бойкот, но мы бы хотели улучшения ситуации.

    Благодарен работникам клуба. При сложной, прежде всего, для них ситуации они сохраняют теплую ауру в команде, все искренне и по-доброму. Футболисты с пониманием относятся к сложившемуся положению вещей, но, безусловно, всему есть предел. Финансовая ситуация потихоньку начинает сказываться и на тренировочном процессе, где мне порой приходится повышать голос. Но я понимаю ребят, понимаю, откуда все это возникает. И мне бы не хотелось, чтобы эти трудности повлияли на развитие клуба. Перспективы у «Ростова» большие, просто нужно время и отношение соответствующее, чтобы клуб поддержать», – рассказал специалист.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2015 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вомбат
    1443026835
    Перспективы Ростова зависят от финансирование. Будет оно - будет результат. Не будет - уйдут и Бердыев и лучшие игроки.
    Ответить
    vgarakh
    1443081436
    Сегодня в Ростов приезжает Путин, может он привезет спонсора.
    Ответить
    koka7751
    1443113371
    В нашем капитализме, только бабло срубают, а остальное до фонаря.
    Ответить
    ologreds
    1694997114
    numo443268
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+